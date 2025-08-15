“Queremos un sector mejor organizado”, dicen los taxistas tras el acuerdo AMT-Municipalidad

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad de Salta firmaron un nuevo convenio de cooperación y control sobre el sistema impropio de transporte en la ciudad. El acuerdo fue rubricado por el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, y el intendente Emiliano Durand.

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Salta, Alfredo Carrizo, explicó a Informate Salta la situación del sector: “Tuvimos una reunión con Ferraris y nos notificaron que probablemente la municipalidad se iba a hacer cargo de los trámites, y hace una semana nos informaron que esos trámites volverán a la AMT porque la municipalidad no puede gestionar el sector”.

Carrizo agregó que la comunicación con los trabajadores fue confusa: “Nuestros compañeros iban a presentarse a la municipalidad pero no sabían nada, no sabían qué estaba pasando, y con la AMT también había un diálogo, pero sí o sí era presencial”.

Sobre la organización del sector, destacó: “Nosotros le pedimos a la AMT que las aplicaciones de transporte también deberían gestionar ciertos trámites como lo hacemos nosotros, y por eso la AMT delegó responsabilidades a la municipalidad, para trabajar en eso precisamente”.

Finalmente, subrayó la importancia de ordenar el sistema: “No es que no estamos cómodos con la municipalidad, sino que entendemos que esto debe ser rentable y todos preferimos que el sector esté mejor organizado”.