Superhéroe sin capa: Nena de 4 años caminó sola 3 kilómetros y fue rescatada por un automovilista

Momentos de angustia y alivio se vivieron en La Rioja cuando una nena de apenas 4 años fue hallada caminando sola y desorientada por avenida Ortiz de Ocampo, a la altura de las canchas de Estudiantes. La pequeña había recorrido cerca de 3 kilómetros sin rumbo fijo hasta que un hombre que circulaba en su vehículo advirtió la situación.

El conductor, identificado como Sebastián, decidió detenerse, bajar del auto y contener a la niña mientras daba aviso inmediato a la policía. La menor, entre lágrimas, le contó que había caminado “muchísimo sin saber a dónde iba”.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron ubicar al padre de la niña, que al verla fue recibido con un abrazo desesperado de su hija. Minutos más tarde apareció la madre, quien reaccionó con insultos hacia la policía, lo que generó un tenso momento. Finalmente, la niña prefirió quedarse al cuidado de su papá.

La escena, registrada por testigos, mostró el abrazo de la pequeña con su padre y el gesto solidario de Sebastián, que evitó un desenlace que pudo haber sido trágico. “Qué hubiera pasado si no era una buena persona la que se detenía”, reflexionaron vecinos, agradeciendo que la niña haya encontrado ayuda en el momento exacto.