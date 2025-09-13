Urgente pedido de solidaridad: Dylan, de 10 años, necesita una cirugía para salvar su ojo

La ciudad de Orán se encuentra movilizada por la historia de Dylan Rivero, un niño de apenas 10 años que atraviesa una situación desesperante tras sufrir un accidente escolar. Durante una clase de educación física, al ir a tomar agua junto a sus compañeros, un empujón lo hizo caer contra un grifo. El golpe le provocó un corte que alcanzó el lagrimal inferior derecho, comprometiendo seriamente su visión.

Los médicos indicaron que Dylan necesita de manera urgente una cirugía de canalículo inferior para evitar secuelas de por vida, como un lagrimeo permanente en el ojo. La intervención debe realizarse este miércoles 17 de septiembre en Tucumán, ya que en Salta no se dispone del implante requerido. El costo de la operación asciende a $2.600.000, una suma inalcanzable para su mamá, Araceli Galarza, quien cría sola a su hijo.

En medio del dolor, Araceli recurrió a las redes sociales para pedir ayuda:

“Necesito de su colaboración por más mínima que sea, cada centavo cuenta. Yo no puedo más con la desesperación porque es mi bebé y necesito que su ojito quede como estaba”, escribió.

Mientras se aguarda respuesta del seguro escolar, el tiempo apremia. La comunidad se unió en cadenas de oración y solidaridad para que Dylan pueda acceder a la cirugía lo antes posible.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta a nombre de Gilda Araceli Galarza, con el alias: aradylan.nx.