Presupuesto para universidades: “Están ofreciendo otra vez un recorte del 25%”

Tras el anuncio por parte del presidente Javier Milei del Presupuesto 2026, se conoció en cadena nacional que el 85% del mismo se concentrará en salud, jubilaciones, educación y discapacidad, siendo 4,8 billones los destinados a universidades nacionales.

En comunicación con InformateSalta el secretario general de ADIUNSA, Diego Maita, señaló el discurso de confuso e hizo hincapié que la partida es insuficiente para el desarrollo cotidiano de las universidades.

“Vimos los anuncios, pero me parece que hay cierta ambigüedad o búsqueda de confundir en lo que informa, porque lo que tenemos es un anuncio de 4,8 billones de pesos, pero es el anuncio presupuestario, no es un refuerzo que se agrega” explicó.

A su vez señaló que las universidades consideran que un presupuesto mínimo para funcionar sería de 7,3 billones de pesos, por lo que estaría ofreciendo el Gobierno nacional otra vez un recorte del 25%.

“Es complicado, porque no podés seguir avanzando en el ajuste con las universidades porque las seguís hiriendo de muerte, nos parece que es insuficiente esto” finalizó.