Prespuesto 2026: El 85% irá a salud, jubilaciones, educación y discapacidad

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que el 85% del Presupuesto 2026 se concentrará en salud, jubilaciones, educación y discapacidad, los sectores que la oposición le cuestionaba por falta de recursos.

El proyecto incluye aumentos del 17% en salud, 8% en educación, 5% en jubilaciones y un 5% adicional para pensiones por discapacidad, además de un refuerzo de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales.

Con esta redistribución, Milei defendió la continuidad del déficit cero, pero admitió la necesidad de mostrar resultados más tangibles en áreas sensibles.

El mandatario subrayó que “el futuro de la Argentina depende de mantener el orden fiscal” y reclamó apoyo de los gobernadores para sostener el rumbo.

En paralelo, el oficialismo enfrenta esta semana en Diputados la discusión sobre los vetos presidenciales a leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría, mientras organizaciones docentes y médicas preparan nuevas movilizaciones.

Aunque el Gobierno ya envió el proyecto al Congreso, no se prevé que sea tratado hasta diciembre, tras el recambio legislativo.

En tanto, Milei viajó a Paraguay para participar de la CPAC y planea retomar la campaña electoral con una foto de unidad en la Casa Rosada junto a los candidatos de La Libertad Avanza.

La ofensiva oficial se da en un contexto político complejo: tras perder por más de 13 puntos en Buenos Aires, Milei reconoció la derrota y rediseñó su estrategia, tanto en el plano económico como en el político, para recuperar apoyo social y legislativo.