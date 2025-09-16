La cabecilla de financiera "Alyson", seguirá detenida, se habla de más de 30 perjudicados

El juez de Garantías interviniente dictó la prisión preventiva para una mujer de 41 años, señalada como la presunta autora de 32 estafas.

Según surgió de la investigación, la mujer administraba una supuesta financiera que, prometiendo ganancias extraordinarias, habría defraudado a numerosas personas. En las denuncias recibidas se expuso que la mujer habría administrado una entidad ficticia bajo el nombre de “Inversiones Alison”. La particularidad y el gancho de su operación radicaban en la promesa de retornos semanales que, de forma increíble, podían alcanzar hasta el 100% del capital invertido, una cifra que resultaba altamente atractiva para quienes buscaban multiplicar sus ahorros de forma rápida.

Sin embargo, la ilusión de ganancias rápidas se desvanecía en el momento en que, tras entregar importantes sumas de dinero, las víctimas no recuperaban ni su inversión inicial ni los beneficios prometidos. La investigación reveló que la actividad se extendía más allá de la mera captación de fondos, ya que la mujer contaría con la colaboración de otros dos hombres, de 25 y 51 años, quienes participaban activamente en el cobro de préstamos que se otorgaban en diversos comercios, ampliando así la red de operaciones de esta supuesta financiera.

La División de Delitos Económicos confirmó que “Inversiones Alison” operaba sin la habilitación legal correspondiente, lo que refuerza la hipótesis de maniobras de captación fraudulenta de dinero.

Durante una audiencia flexible y multipropósito y tras analizar los elementos presentados por las partes, el juez dictó la prisión preventiva para la imputada, quien actualmente se encuentra alojada en la Alcaidía General 1. En lo que respecta a los hombres, les concedió la libertad con el cumplimiento de medidas sustitutivas. Los tres fueron imputados como presuntos autores del delito de estafas reiteradas (32 hechos) en concurso real.