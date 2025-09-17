¡Se hizo la luz! Juventud inaugura sistema de iluminación en el Fray Honorato Pistoia

El Centro Juventud Antoniana vivirá este viernes, desde las 21 horas, un momento inolvidable con el estreno oficial de su nuevo sistema de iluminación en el estadio Fray Honorato Pistoia. El acontecimiento será acompañado por un partido amistoso frente a Altos Hornos Zapla.

La renovación lumínica del estadio Fray Honorato Pistoia representa mucho más que una mejora técnica: es un paso firme en el proceso de refundación que impulsa la nueva dirigencia encabezada por Juan Carlos Segura.

El último partido que Juventud jugó de manera oficial en el Santuario fue ante Crucero del Norte, el 30 de abril de 2011. Después fue un amistoso ante el Lobo jujeño, con triunfo para el Santo 1 a 0.

El Santo jugará la revalida

Tras el empate ante Independiente de Chivilcoy, el equipo dirigido por Germán Noce quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia por clasificación directa. Ahora, el Santo deberá enfocar sus energías en la fase Reválida, donde buscará seguir en carrera.

El plantel tendrá dos semanas de preparación antes de enfrentar a Boca Unidos el próximo 5 de octubre. Todo indica que el partido de ida se disputará en Corrientes, mientras que la vuelta será en el estadio Martearena, con ventaja deportiva para Juventud Antoniana.