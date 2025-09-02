Tras la victoria, hoy Juventud retoma los entrenamientos

Con autoridad y determinación, Juventud Antoniana venció a Atlético Rafaela por 2 a 0 en el estadio Padre Martearena y sumó tres puntos vitales. El triunfo no solo significó un golpe anímico, sino que lo dejó a solo cuatro unidades de la zona de clasificación, cuando aún quedan seis puntos en disputa. El Santo mantiene viva la ilusión de avanzar en el Torneo Federal A y sueña con meterse entre los mejores.

Solo quedan seis puntos en juego, Juventud Antoniana se aferra a la ilusión de clasificar y buscará romper su mala racha como visitante ante Douglas Haig de Pergamino, el último de la zona. Luego, cerrará la fase recibiendo a Independiente de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde el Santo se hace fuerte.

Hoy el plantel de Juventud retoma los entrenamientos con la mira puesta a Douglas Haig, a quien enfrentará el próximo viernes desde las 20:30hs, en Pergamino.