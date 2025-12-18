Wanda Nara suspendió las grabaciones de MasterChef por sus hijas

Espectáculos18/12/2025
Wanda Nara llorando

Wanda Nara atravesó un fuerte momento emocional luego de enterarse de que no pasará la Navidad con sus hijas, tras una decisión judicial que autorizó a Mauro Icardi a compartir las fiestas con las niñas antes de su regreso a Turquía. La conductora se encontraba en plena jornada de grabación de MasterChef Celebrity cuando recibió la noticia y decidió suspender el programa.

Fuegos Artificiales TEA¿Cómo afectan los fuegos artificiales a los chicos con TEA?: "Les duele y hace daño"

Según trascendió en el programa DDM (Diario de Mariana), la resolución establece que las menores pasarán Nochebuena y Navidad con su padre en la Argentina, mientras que Año Nuevo lo harían junto a su madre. La medida fue solicitada por la defensa del futbolista, en función de sus compromisos laborales con el Galatasaray, que le exige reincorporarse el 27 de diciembre.

De acuerdo a los testimonios recogidos desde el set, Wanda tuvo un ataque de llanto frente al equipo del reality y se retiró momentáneamente a su camarín, lo que obligó a frenar las grabaciones. Minutos más tarde, y visiblemente afectada, retomó la actividad.

Rosalia empanadasRosalía argentinizada: En su paso por el país cocinó empanadas salteñas

El conflicto por la organización de las fiestas de fin de año suma así un nuevo capítulo en la disputa judicial entre la empresaria y el delantero, un tema que continúa generando fuerte repercusión mediática.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día