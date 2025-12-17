Tiros en la frontera después que bagayeros intenten ingresar mercadería de contrabando

Interior17/12/2025
aguas blancas prefectura bagayeros

En horas de la tarde se dio un nuevo enfrentamiento entre los miembros de Prefectura Naval Argentina y un grupo de bagayeros cuando intentaron ingresar mercadería de contrabando en Aguas Blancas. 

El operativo terminó con incidentes después que un grupo de personas se opusieran a que les quiten parlantes de contrabando que intentaban ingresar al país. Los bagayeros agredieron con piedras al personal de seguridad quien realizó tiros persuasivos y rechazaron las ordenes. 

En las imágenes se puede ver a un miembro de las fuerzas nacionales con la cara ensangrentada tras el primer enfrentamiento. Parte de las personas que logran escapar y comenzaron a arrojar piedras desde la orilla del rio en el límite fronterizo con Bolivia. 

 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día