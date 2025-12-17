Tiros en la frontera después que bagayeros intenten ingresar mercadería de contrabando

Tiros en la frontera después que bagayeros intenten ingresar mercadería de contrabandoInterior17/12/2025
En horas de la tarde se dio un nuevo enfrentamiento entre los miembros de Prefectura Naval Argentina y un grupo de bagayeros cuando intentaron ingresar mercadería de contrabando en Aguas Blancas.
El operativo terminó con incidentes después que un grupo de personas se opusieran a que les quiten parlantes de contrabando que intentaban ingresar al país. Los bagayeros agredieron con piedras al personal de seguridad quien realizó tiros persuasivos y rechazaron las ordenes.
En las imágenes se puede ver a un miembro de las fuerzas nacionales con la cara ensangrentada tras el primer enfrentamiento. Parte de las personas que logran escapar y comenzaron a arrojar piedras desde la orilla del rio en el límite fronterizo con Bolivia.
