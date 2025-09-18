El ex viceministro de Economía de Milei salió al cruce: "Nunca entendí el programa económico"

A quince meses de haber dejado su cargo como viceministro de Economía, Joaquín Cottani se mantiene crítico con el plan económico del gobierno. “Mi discusión con los miembros del equipo siempre fue la misma. Yo nunca entendí el programa económico de congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente. Tampoco entendí por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada”, comentó, durante una entrevista en el canal de streaming AhoraPlay.

Cottani reconoció que estaba de acuerdo con sanear las cuentas del Banco Central, pero aclaró que, desde su punto de vista, era una prioridad secundaria para después que se hubiera normalizado todo. Además, sostuvo que desconoce la diferencia de que la deuda la tenga BCRA o el Tesoro.

“Todas esas cosas formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa y diferente, pero se demostró que no lo era”, remarcó.

En otro punto, fue más allá y calificó el plan económico de “impracticable”. “En agosto de 2023, Toto Caputo, que en ese momento podría no haberse acercado a Milei, le dijo ‘vos podés dolarizar. No hace falta reservas, se congela la oferta monetaria y la economía se dolariza sola’. Para su sorpresa, Milei le dijo ‘hacelo’. Esto me lleva a pensar que es un plan compartido. Caputo le dio la solución que buscaba Milei, una solución quimérica, una solución impracticable. Me sorprende, por que es un tipo muy inteligente, que conoce a los mercados, pero esto no entra en ningún manual de teoría monetaria”, cuestionó Cottani.