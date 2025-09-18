Colectivo impactó contra un auto con una familia a bordo

Un accidente de tránsito se registró en inmediaciones de la Universidad Católica de Salta, donde un colectivo del corredor de SAETA chocó contra la parte trasera de un Toyota Corolla conducido por una mujer que viajaba junto a sus hijos.

La conductora, en diálogo con Multivisión Federal, llevó tranquilidad: “Estoy bien, los chicos están bien”, aseguró la madre tras el impacto.

El oficial a cargo del operativo explicó la mecánica del siniestro: “Se estaba desplazando el Toyota Corolla de este a oeste, al igual que el interno de SAETA. El auto se detuvo en la marcha y el colectivo no pudo frenar a tiempo”.

Personal policial y de emergencia realizaron las tareas de rigor en el lugar. Según confirmaron, no hubo víctimas fatales, solo lesiones leves en algunas personas.