Un imprevisto en la Ruta 34: Colectivo embistió a un caballo en pleno viaje

Un accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana en la Ruta Nacional 34, a la altura de Tobantirenda, cuando un colectivo que cubría el trayecto desde Aguaray hacia Salvador Mazza impactó contra un caballo que cruzó la calzada de manera imprevista.

De acuerdo con la información policial, el conductor intentó maniobrar para evitar la colisión, pero no logró esquivar al animal, produciéndose el choque frontal.

Afortunadamente, el chofer salió ileso y ninguno de los pasajeros resultó herido. En el lugar trabaja personal de la Policía de la Provincia, que dispuso media calzada habilitada para el tránsito.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, dado el riesgo que representan los animales sueltos en la ruta, y recordaron la importancia de respetar las medidas de seguridad vial.