Feria Internacional de Turismo: "Es la oportunidad para mostrar al país y al mundo todo lo que ofrece Salta"

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, encabezó el evento Pre FIT 2025, encuentro que reunió a representantes de cámaras, operadores turísticos y municipios de toda la provincia, junto al equipo del ministerio.

“La FIT (Feria Internacional de Turismo) es el espacio más importante para mostrar al país y al mundo todo lo que ofrece Salta. Hoy compartimos con el sector lo que será nuestra propuesta para esta edición, en la que una vez más vamos a invitar a vivir experiencias únicas en nuestra provincia”, expresó la ministra Arancibia.

La 29° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en La Rural de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, con la participación de más de 135.000 visitantes, 55 países y todas las provincias argentinas.

El stand de Salta estará ubicado en el Pabellón Nacional, dentro del espacio Norte Argentino, y la delegación provincial estará integrada por 28 empresas y 13 destinos.

Activaciones y presentaciones de Salta

Durante las cuatro jornadas se desarrollarán activaciones y presentaciones que pondrán en valor la identidad salteña.

El sábado tendrá lugar la inauguración oficial de la feria y en el espacio de Salta se realizarán degustaciones de vinos y master class de empanadas, actividades que también se replicarán el domingo, lunes y martes en distintos horarios. Además, el público podrá disfrutar de propuestas interactivas y juegos en el Espacio Salta, que ofrecerá experiencias vinculadas a la cultura, la música y la gastronomía de la provincia.

El domingo a las 20, Salta tendrá un lugar destacado en el escenario “Elegí Argentina” con la actuación del Chaqueño Palavecino, uno de los espectáculos más esperados de la feria. El lunes se desarrollará la activación de Seclantás, en el marco de su elección para representar a Argentina en la instancia internacional del programa “Best Tourism Villages” de ONU Turismo 2025, mientras que el martes en el auditorio se presentarán los Íconos turísticos de Salta y los Imperdibles de Salta, reflejando la diversidad de atractivos que posicionan a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país.