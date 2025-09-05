Turismo religioso: "Tenemos la esperanza de que los peregrinos se alojen en nuestros hoteles"

Con la cercanía de la festividad del Milagro, la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta proyecta un repunte en la ocupación gracias al turismo religioso.

Juan Chiban, presidente de la institución, dialogó con Informate Salta y comentó sobre la situación del sector y las expectativas para los próximos días.

"Nuestro sector no está exento de lo que es la coyuntura económica nacional, la ocupación viene siendo baja comparada con otros años. Estamos esperanzados en que la ocupación sea buena, tenemos la esperanza de que los peregrinos se alojen en nuestros hoteles”, aseguró Chiban.

El dirigente señaló que la cámara realiza promociones durante todo el año para impulsar el turismo religioso, que representa un pilar importante para la hotelería local. “Desde la cámara de turismo hacemos promociones todo el año, siempre se está haciendo promoción en este aspecto, el turismo religioso fue importante para nosotros”, explicó.

En este sentido, Chiban remarcó que se enfocan especialmente en la festividad del Milagro, luego de que otros eventos, como la Virgen del Cerro, no generaran tanto movimiento. “Venimos trabajando con el turismo religioso y lo importante era la Virgen del Cerro, no hubo mucho movimiento ahí, por eso estamos enfocados en esta festividad del Milagro, estamos esperanzados”, agregó.

Finalmente, el presidente de la cámara aclaró que el balance final se hará después de la festividad, aunque confía en que las reservas puedan aumentar a último momento. “El balance lo vamos a hacer después, pero esperamos que sobre la hora subamos las reservas”, concluyó.