Elecciones en Morillo: el único frente en competencia será “Primeros los Salteños”

Un solo frente electoral se registró para participar de las elecciones de Intendente y Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte.

Los comicios se realizarán el 16 de noviembre próximo. Cabe recordar que Morillo lleva casi un año intervenido, lugar donde fue designado como interventor Marcelo Córdova.

“Primero los salteños” se denomina el frente registrado que está integrado por los siguientes partidos políticos: Partido Identidad Salteña – Pais; Partido Primero Salta; Partido del Trabajo y la Equidad; Partido Frente Salteño, Memoria y Movilización Social, Unión Victoria Popular; Movimiento Libres del Sur; Partido FE, Partido Autonomista; Federal Alternativo Regional Organizado – Faro y Partido SI Salta Independiente.

En la elección del 16 de noviembre se habilitarán 9 establecimientos escolares donde funcionarán 30 mesas receptoras de votos.

Cabe destacar que el padrón incluye a 8914 ciudadanos.