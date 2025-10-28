Alerta elecciones: Puede cambiar el resultado en 8 provincias tras el escrutinio definitivo

La Justicia Nacional Electoral dio inicio al escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en Argentina, un proceso con valor legal que revisará los resultados provisorios y pone el foco en ocho provincias, donde las diferencias son tan estrechas que podrían modificarse los ganadores o la distribución de bancas.

Todavía no se encontraba el 100% del escrutinio y en la mañana del martes 28 de octubre, la Junta Electoral comenzó esta última etapa del recuento de votos que podría modificar el ganador y la distribución de bancas en el Congreso.

El Congreso de la Nación permanecerá vallado. Foto: NA.

Se revisarán actas, incluirán los resultados del voto en el exterior y quedarán sujetas a correcciones aquellas mesas en las que se detecten inconsistencias.

Cuáles son las provincias donde puede cambiar el resultado electoral

Los distritos señalados incluyen a la provincia de Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro, donde el margen entre las principales fuerzas políticas es inferior al 1%.