Padrón inflado en Aguas Blancas: "En las calles hay más habitantes por casa que en Hong Kong"

El interventor de Aguas Blancas, Ardían Zigarán, reveló una preocupante irregularidad en el padrón electoral del municipio fronterizo.

Según explicó en diálogo con Informate Salta, en las últimas elecciones solo votó el 34% del padrón, pero la cifra total de electores excede ampliamente a la población real.

“El padrón de Aguas Blancas está inflado, nosotros somos 4 mil habitantes y tenemos 5.500 electores, cosa que es imposible”, aseguró Zigarán, quien advirtió que se trata de una situación que se arrastra desde hace varios años.

El interventor señaló que el fiscal Toranzo ya lleva adelante una investigación sobre el tema y que en 2026 se realizará un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno para depurar los registros. “En las próximas elecciones van a votar los vecinos del municipio”, afirmó.

"Un vecino de Aguas Blancas debería realmente competir contra 1.800 electores”

Por último, apuntó contra la presunta participación de votantes extranjeros: “Estos votos bolivianos no son gratis, vienen a votar y vos ponés el próximo intendente. Por eso es tan importante la extensión de la intervención para que el año que viene, que no es electoral, podamos hacer un muy buen trabajo”, concluyó.