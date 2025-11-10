El domingo Morillo elige intendente y ya anticipan un escenario de tercios

El municipio de Morillo, conocido también como Coronel Juan Solá, se prepara para una jornada electoral crucial este domingo 16, donde sus habitantes acudirán a las urnas para elegir a su próximo intendente y a los convencionales municipales, poniendo fin al periodo de intervención que rigió en la comuna.

La elección se desarrollará entre las 8 y las 18 horas, y la atención del arco político local está puesta en quién asumirá la jefatura del municipio. En la cuenta regresiva, la contienda se presenta como un "escenario de tercios", ya que al menos tres candidatos de las seis listas que se presentaron cuentan con el apoyo de estructuras locales sólidas y encabezan las principales posibilidades de asumir el mando.

Uno de los actores centrales en la disputa es el actual senador provincial Mashur Lapad, quien oficia como armador del frente “Primero los Salteños”, que impulsa la candidatura de Mario Romero a la intendencia. Por otro lado, la figura de Luis Rolando Córdoba es impulsada por el actual interventor de la comuna, Marcelo Cordova, quien le brindó respaldo público para dar continuidad a la gestión dentro del municipio.

El tercer candidato en esta terna es Ariel Arias, médico veterinario local que se presenta con el partido Primero Salta. Arias no es un desconocido en la zona: en las últimas elecciones de mayo, ganó en Rivadavia Banda Norte con una ventaja de once puntos sobre su inmediato perseguidor, aunque en aquella ocasión buscaba un escaño como diputado y no logró conquistarlo a nivel departamental, según indicó Nuevo Diario.

En total, el padrón electoral habilitado para esta elección especial está compuesto por 8.914 ciudadanos. Para garantizar el acceso al voto, el Tribunal Electoral de Salta dispuso la habilitación de 30 mesas receptoras de votos que funcionarán en nueve establecimientos educativos a lo largo del municipio. La votación se realizará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).

El Tribunal Electoral ha dispuesto una infraestructura tecnológica de alrededor de 60 máquinas para el proceso. El escrutinio provisional se espera sea rápido, conociéndose los resultados esa misma noche del domingo, lo que permitirá a la comunidad y al arco político saber quién será el intendente que guíe los destinos de Morillo tras el cierre de su etapa de normalización institucional.