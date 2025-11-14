El municipio capitalino ratificó su apoyo a Sáenz: “Si va por la reelección, lo vamos a acompañar”

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Juan Manuel Chalabe, ratificó el respaldo de la gestión capitalina al gobernador Gustavo Sáenz y aseguró que, si el mandatario busca la reelección, contará con el acompañamiento político desde el municipio.

“Si Gustavo decide ir por la reelección, nosotros vamos a seguir acompañando desde la intendencia”, afirmó el funcionario en el programa televisivo Cara a Cara. Según señaló, la conducción provincial mantiene cohesionado al espacio político y define el rumbo de la gestión local.

Chalabe también destacó el rol que Sáenz ocupa en el escenario nacional. “Es una figura muy importante y está cumpliendo una función clave en poner un freno al Gobierno Nacional”, expresó, al tiempo que ponderó la agenda de gestiones que el gobernador sostiene en Buenos Aires.

“El que conoce a Gustavo sabe que está gestionando todo el tiempo”

Finalmente, el Jefe de Gabinete subrayó la unidad interna del sector. “Emiliano y todo su equipo están dentro del proyecto que conduce Gustavo”, afirmó, reforzando la continuidad del alineamiento político entre la provincia y la ciudad.