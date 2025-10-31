Termino el escrutinio en Salta: LLA, Primero Los Salteños y Fuerza Patria, los más votados

Este viernes terminó el escrutinio definitivo tras las elecciones del pasado domingo en donde se elegían representantes por Salta para la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.

Con los resultados analizados y ratificados por la justicia electoral federal, las tres fuerzas más votadas fueron en primer lugar La Libertad Avanza con 529.859 votos, en segundo lugar, Primero Los Salteños con 409.473 votos, y en tercer lugar, Fuerza Patria con 173.474 votos, todos sumando ambas categorías.

El cuarto puesto fue para el voto en blanco que entre las dos categorías sumó 112.627 votos.

Un poco más abajo, el Partido de la Victoria, se quedó en el cuarto lugar con 100.323.

Entre los que quedaron al fondo del ranking, entre los menos votados están: Política Obrera con 22.813 votos, Partido Renacer con 18.706 votos y por último, el Movimiento al Socialismo, con sólo 7975 votos.