El lunes 24 asumen nuevos legisladores y se eligen autoridades

Los nuevos senadores y diputados provinciales asumirán sus cargos el próximo lunes 24 de noviembre, en una jornada que comenzará a las 8.30 en el recinto de la Legislatura.

En esa instancia se realizará la Sesión de Incorporación y Preparatoria de los senadores electos el 11 de mayo, encabezada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco.

Durante el acto se tomará juramento a los legisladores que cumplirán mandato hasta 2029 por cada departamento: Manrique Iván Burgos (Cachi), Sergio Rodrigo Saldaño (Cafayate), Roque Ramón Cornejo Avellaneda (Capital), Esteban D’Andrea Cornejo (Chicoana), Enrique Antonio Cornejo Saravia (General Güemes), Diego Evaristo Cari (Guachipas), Dani Raúl Nolasco (La Poma), Carlos Nicolás Guitián (Los Andes), Edgardo Gonzalo Guaymás (Molinos), Leonor Nieves Minetti (Rosario de Lerma), José Rolando Guaimás (San Carlos) y Daniel Roberto Moreno Ovalle (La Caldera).

En la misma sesión se procederá a la elección de autoridades de cámara y a la definición de los integrantes de las comisiones permanentes, bicamerales y especiales.

A las 11.00 será el turno de los diputados provinciales, quienes también prestarán juramento y participarán de la elección de autoridades correspondientes.