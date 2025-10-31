Se desvanece el “violeta”: El peronismo le dio vuelta la elección en Río Negro

Con el cierre del escrutinio definitivo en Río Negro, el peronismo logró revertir el resultado inicial en favor de Fuerza Patria, marcando la segunda provincia donde La Libertad Avanza perdió terreno tras la votación final.

En la categoría de Senadores, Fuerza Patria obtuvo el 30,67% de los votos, apenas por encima de La Libertad Avanza, que alcanzó el 30,36%. El oficialismo provincial de Juntos Defendemos Río Negro quedó en tercer lugar con 26,74%, sin lograr bancas. Con este resultado, Martín Soria y Ana Marks ingresarán al Senado por Fuerza Patria, mientras que Lorena Villaverde lo hará por La Libertad Avanza.

A pesar de la polémica generada por Fred Machado, la representante libertaria mantuvo su lugar en la Cámara alta.

En la categoría de Diputados, la victoria fue para La Libertad Avanza, consolidando así una jornada marcada por la intensa polarización y la lucha voto a voto en la provincia.