En pleno centro: Robó en una confitería y lo atraparon con las cámaras del 911

Ocurrió en la madrugada de ayer en calle Vicente López al 100. Efectivos del Distrito de Prevención 1, tras una alerta al Sistema de Emergencias 911, recuperaron una notebook y un celular. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Pasadas las 5, efectivos del Distrito de Prevención 1 de Capital recuperaron una notebook y un celular que habían sido sustraídos de una confitería ubicada en calle Vicente López al 100 de Capital.

La intervención se originó tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Con los datos aportados y el apoyo virtual de operadores del Centro de Videovigilancia, los efectivos ubicaron y detuvieron al sospechoso, un hombre de 26 años, en la intersección de calles San Martín y Buenos Aires.

Intervino la Fiscalía Penal 2.