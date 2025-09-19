Red de Trata en un colegio de Salta: Las víctimas son "más de 10 niñas de entre 12 y 17"

En el programa SinVueltas producido por InformateSalta, la directora de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria dialogó con el periodista Federico Storniolo respecto a un caso que sucedió en Salta pero tomó relevancia nacional. Es que una investigación realizada por la Fiscalía de Distrito dejó al descubierto una red de trata que operaba en torno a un colegio secundario.

Soria explicó que desde el espacio que dirige "venimos hace mucho tiempo hablando de trata expres, captan personas particularmente los fines de semana a niños, niñas y adolescentes que están en ámbitos como fiestas clandestinas o matines en dónde desaparecían los fines de semana y aparecían desorientados".

"Ahora esto sucede en la puerta de las escuelas, avanzó tanto esto y hay tanta impunidad que pasaron a hacer la captación en las escuelas", dijo muy angustiada por la situación.

En este caso, "era una sola mamá la que denunció pero hay más de 15 casos, lo que tenemos entendido es que son más de 10 personas niñas de entre 12 y 17 años que son de un establecimiento".

Para el acompañamiento a las víctimas "se está trabajando con la Secretaría de Niñez" junto a otros organismos para detectar otros casos similares en los establecimientos.