Solo y alcoholizado: Conductor chocó y volcó en barrio 20 de Junio

La madrugada de este sábado se registró un accidente de tránsito en barrio 20 de Junio, al este de la ciudad de Salta. Ocurrió a las 6:40, cuando un conductor en aparente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, impactó contra un auto estacionado y terminó volcando en plena calle.

El hombre viajaba solo y resultó con politraumatismos leves, por lo que fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia. Dentro del rodado se hallaron varias botellas de alcohol, lo que refuerza la hipótesis de la conducción bajo los efectos del consumo.

No se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.