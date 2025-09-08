Accidente en Tartagal: Camioneta se llevó todo por delante y terminó dada vuelta

La tranquilidad del domingo por la mañana en Tartagal se vio interrumpida por un fuerte accidente de tránsito. Una camioneta, en la que viajaban dos personas, perdió el control y terminó arrastrando un poste y derribando una pared.

El vehículo, según indicó Multivisión, avanzó sin control hasta impactar contra una tapia, que quedó totalmente destruida. El choque se produjo en un tramo recientemente inaugurado de la calle, el cual aún no contaba con iluminación, lo que podría haber influido en la maniobra fallida.

A pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos. Tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos, y los daños fueron únicamente materiales.