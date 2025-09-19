Tragedia en la ruta 68: Habría una víctima fatal en un choque entre un colectivo y un auto

Accidente19/09/2025
POLICIADESALTA

Un grave accidente ocurrió esta tarde en la ruta nacional 68, a la altura de Osma, antes del control de Viñaco en Coronel Moldes.

Según informaron desde la Policía a InformateSalta, el siniestro se registró alrededor de las 17.30 hs y tuvo como protagonistas a un colectivo y un automóvil. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del vehículo menor habría perdido la vida.

En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de emergencias para determinar las causas del hecho y asistir a los involucrados.

Se recomienda a los conductores a circular con precaución debido al trabajo de los oficiales en la zona.

