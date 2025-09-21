Urtubey vuelve al Senado: “La desaparición del Estado es vista como un castigo en el interior”

Juan Manuel Urtubey confirmó que será candidato al Senado por la lista de Fuerza Patria en la próxima elección, tras varios años sin ocupar un rol protagónico nacional.

En diálogo con Ámbito, el exgobernador salteño remarcó que, en el interior del país, muchos sienten que la retirada o debilitamiento del Estado no es solo una estrategia política, sino un “castigo”. Para él, en pueblos chicos y zonas rurales, la escuela, los hospitales y los caminos son obras concretas que, si no están, se perciben como abandono.

Urtubey argumenta que la ausencia del Estado afecta directamente la vida diaria fuera de los grandes centros urbanos, donde la actividad económica suele depender del respaldo estatal para infraestructura, educación y servicios básicos.

También dijo que su retorno responde a la emergencia de una nueva agenda política frente a las medidas del gobierno nacional, que considera “injustas” y “no sustentables”. Su objetivo será hacer sentir en el Senado la voz de los salteños y las provincias, proponiendo debates sobre equidad, modelo de país y financiamiento federal.