Jubilados salteños siguen arremetiendo a Nación por condenarlos “al abandono”

En medio de la tensión económica de estos días, desde el sector de los jubilados salteños siguen arremetiendo contra el Gobierno de la Nación, criticando por cómo las medidas tomadas solo han afectado a los abuelos, sintiéndose totalmente abandonados a su suerte.

Así lo recalcó José Guerrero, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados “San Joaquín” de la localidad de Hipólito Yrigoyen, quien en diálogo con el medio Ciudad Online de Orán, se refirió a la actualidad que vive la tercera edad con distintas decisiones que va tomando Nación.

Consultado por las sensaciones que les generó la decisión del Gobierno de otorgarles a los afiliados al PAMI una sola consulta al mes con su médico de cabecera, Guerrero señaló que la medida “da mucha bronca e impotencia, es un atropello a nuestros derechos, muchos jubilados y pensionados necesitan más de una consulta al mes por sus enfermedades”.

Dicho esto espetó que el gobierno “de Javier Milei nos condenó al abandono y la muerte; es criminal lo que están haciendo con nosotros, nos están llevando al límite de nuestra salud física y mental; hoy tenemos en muchos casos que elegir entre comer o comprar los remedios”, se sinceró en sus críticas.

Es en este malestar que adelantó que la próxima semana “tenemos decidido manifestarnos en la ruta porque es el único lugar donde parece incomodarle nuestra presencia a los gobernantes, así que no nos queda otra forma de reclamar que tener que ir a la ruta y así lo haremos porque esto no puede seguir así”.