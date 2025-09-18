Urtubey celebró la votación contra los vetos y llamó a unir fuerzas contra Milei

La votación en el Congreso que insistió contra los vetos dispuestos por el Gobierno Nacional respecto al financiamiento de las Universidades y la salud pública con el Hospital Garrahan fue un golpe fuerte al Gobierno Nacional.

En ese sentido, Juan Manuel Urtubey, candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, dejó un fuerte mensaje contra Javier Milei, al destacar que "la fuerza de los argentinos" logró ponerle un freno al Presidente. Así, ratificó el llamado a la unidad y la alternativa de Fuerza Patria hacia las elecciones.

Apenas minutos después de la votación se expresó Juan Manuel Urtubey en su cuenta de Twitter. "La fuerza de los argentinos frenó la crueldad de Milei", destacó. Fue un día activo para el exgobernador de Salta: horas antes había dejado otro duro posteo en el que confrontó al modelo del Gobierno Nacional, al que enfrentará el 26 de octubre como candidato de Fuerza Patria.





La fuerza de los argentinos frenó la crueldad de Milei. El Congreso rechazó sus vetos y dejó claro que la salud de los chicos y la universidad pública están por encima de la motosierra del odio y el abandono. Unir fuerzas es el camino para frenarlo y construir una Argentina… — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) September 17, 2025

"El Congreso rechazó sus vetos y dejó claro que la salud de los chicos y la universidad pública están por encima de la motosierra del odio y el abandono. Unir fuerzas es el camino para frenarlo y construir una Argentina mejor", indicó Urtubey en sus redes sociales. La idea de la unidad de fuerzas ha sido una clave de su campaña, en la que busca que el triunfo sea un primer paso para formar un amplio frente de oposición al Gobierno.