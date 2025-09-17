"Usan el dinero de la universidad en sus esbirros", criticó Urtubey a Nación

Fue durante una entrevista por FM Aries donde el ex gobernador y actual candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, se lamentó de acciones por parte del Gobierno de la Nación, como ser el desfinanciamiento a las universidades públicas, destinando ese dinero a pagar a quienes se dedican a insultar en las redes y medios.

Esto lo dijo en el marco de su apreciación sobre los anuncios hechos por el presidente Javier Milei, de los detalles del presupuesto nacional 2026. "Es maquillaje, le dijeron al presidente que no trate de insultar en público, pero mandan a sus esbirros a hacerlo, que el trabajo sucio lo hagan otros, a quienes les pagan fortunas para que digan estas cosas".

En esas consideraciones, Urtubey esperó que desde Nación "usan plata del estado en vez de pagar las universidades nacionales, a jubilados, a la coparticipación, la usan para eso", reclamó el ex mandatario provincial, quien también ha sido difamado por gente afín al modelo libertario.

Este punto lo remarco indicando que "ahí están los fondos" del Estado, "la plata que no está en las universidades nacionales, está en pagar a muchachos que dicen barbaridades, la agresión es al jubilado que se quedó sin su pensión, al enfermo oncológico, a la familia del discapacitado".

No obstante recalcó que él se alejará del discurso de odio. "Lo único recibido fueron insultos, agravios, violencia permanente, no voy a entrar en una competencia de violencia, solo discuto que hay un modelo económico sustentable, con una convivencia ciudadana dañina", finalizó.

"Cuando no pueden discutir, solo les queda el insulto, el agravio, nada más "