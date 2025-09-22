Detectaron más de 150 conductores alcoholizados durante el fin de semana en Salta

Durante el fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad Vial, junto a la Policía de Salta, llevó a cabo un operativo preventivo en distintos puntos de la provincia que permitió controlar 9.564 vehículos y detectar a 998 infractores por diversas faltas a la normativa de tránsito.

Entre las infracciones más relevantes, se destacan 152 conductores que circulaban con graduación alcohólica superior a la permitida, detectados tras realizarse 6.322 test de alcoholemia.

El resto de las sanciones respondieron a incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito, la Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

La Subsecretaría de Seguridad Vial remarcó que este tipo de operativos buscan no solo sancionar a quienes infringen la ley, sino también concientizar a la ciudadanía y promover cambios de conducta que contribuyan a reducir los índices de siniestralidad en Salta.