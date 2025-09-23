No podía ver su programa favorito de televisión e intentó apuñalar a su mujer e hijas

El 18 de julio del año pasado un hombre de 50 años estaba en estado de ebriedad en su casa, ubicada en el paraje El Chorro de Salvador Mazza intentando ver su programa favorito en televisión.

Pero le pasó que cuando intentó sintonizar el canal se dio cuenta que el cable estaba cortado. Entonces le reclamó a su pareja, ya que entendió que habían dejado de tener el servicio porque ella se había ido al centro a verse con otro hombre.

Fue en ese momento en que agarró un cuchillo para amenazarla, y también a sus hijas que se interpusieron en el medio para que él no llegue a agredirla.

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal Ricardo Hugo Martoccia lo condenó en juicio abreviado por ser autor del delito de amenazas con arma, y le impuso la pena de un año de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta durante dos años.