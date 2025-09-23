Más de 30 mil denuncias por violencia de género en 2024, la mayoría en zona Sudeste

Un nuevo hecho de violencia de género en Salta, terminó con una mujer en grave estado y quien sería su atacante sin vida.

InformateSalta dialogó con Ana Pérez Declerqc, directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer quien señaló sobre el caso que: "En principio es una muerte, él se suicida, algo que suele suceder" en relación a la reacción de los femicidas que deciden atentar contra sus vidas tras agredir a las mujeres.

Consultada por la cantidad de femicidios en Salta, la funcionaria informó que: "En Salta, en lo que a del año tenemos 13 muertes violentas, de las cuales 5, ya tienen carátula de femicidio".

Atentos a esta situación que se esta dando en nuestra sociedad, Pérez Declerqc advirtió que: "Tenemos que pensar como sociedad ¿Qué estamos haciendo para que no llegue justamente a cometerse el crimen?".

Zona Sudeste registra mayor cantidad de denuncias por violencia de género

La Directora del Observatorio de Violencia al ser consultada por la geolocalización de la mayor cantidad de denuncias en Salta remarcó que: "La violencia atraviesa todas las clases sociales, pero en cuanto a las denuncias tenemos una mayor cantidad de denuncias en la zona Sudeste. En realidad todas las zonas tienen denuncias por violencia de género. Dede que el observatorio empezó a registrar hasta la actualidad aumentaron un 100% y el año pasado alcanzaron 30 mil denuncias".

Por último destacó que: "Son las violencia de género y los abusos sexuales la que registran mayor cantidad de denuncias, sobre todo crecen exponencialmente las denuncias por abuso sexual, esto es porque son temas que no salían a la luz y se naturalizaban y hoy por suerte se denuncia".