En lo que va del año se registraron 9 femicidios en Salta, la mayoría en Capital

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) dio a conocer los casos de femicidio que tuvieron lugar en Salta en lo que va del 2025, una problemática que aqueja a la sociedad por la cual se levantan los salteños pidiendo justicia.

En los primeros meses del año y en lo que va de septiembre, se registraron 9 femicidios en la provincia, ocurriendo la mayoría en la capital salteña.

De los 9 casos, 4 tuvieron lugar en la ciudad de Salta, 2 en Cafayate, 1 en Metán, 1 en Rivadavia y 1 en General José de San Martín.

En la mayoría de los casos el agresor fue la pareja de la víctima (80%), mientras que el 20% de las muertes fueron cometidas por las ex parejas.

Las viviendas particulares fueron los sitios donde ocurrieron 3 de los casos, seguidos por hechos en la vía pública (2), predominando la fuerza física en el 60% de los casos por sobre las armas de fuego (40%).

Las víctimas fueron mujeres de los 18 a los 50 años y al menos 2 de ellas eran madres, quedando sus hijos e hijas sin su núcleo familiar. Los hijos e hijas quedaron al resguardo de sus familiares.

Según el OVcM, son 13 las muertes violentas y/o dudosas de mujeres en lo que va del 2025, de las cuales 5 ya fueron caratuladas como femicidios, el resto, en investigación, informó QPS.