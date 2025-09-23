¡Alerta! Bomberos sofocan incendio en pastizales de zona Sudeste, piden a los vecinos no acercarse

Durante la mañana de este martes se desató un incendio de pastizales en zona sureste de la ciudad por lo cual se movilizaron hasta el lugar cuarteles de Bomberos Voluntarios y personal de la Policía, según confirmó el Director de Operaciones de Defensa Civil.

Las autoridades informaron que los equipos trabajan de manera coordinada para controlar las llamas y evitar que se propaguen a áreas urbanas o rurales cercanas. Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración.

Desde Defensa Civil se pidió a los vecinos evitar acercarse al lugar mientras los bomberos continúan con las tareas de contención.

Sobre las causas del incendio aún se investigan, aunque se sospecha que podrían estar relacionadas con la sequía y las altas temperaturas registradas en la región.