Jujuy en alerta por los casos de viruela del mono que se confirmaron en Salta

La semana pasada se confirmaron casos de viruela del mono en la provincia. Se trata de dos casos los cuales fueron confirmados a través de laboratorio.

Los pacientes presentaron síntomas compatibles con la enfermedad y no registran antecedentes de viaje, por lo que la investigación epidemiológica continúa en curso.

El médico infectólogo Gustavo Echenique, referente del Colegio Médico de Jujuy, aseguró que tras la confirmación de los casos en la provincia, se deben extremar los cuidados y consultar de inmediato ante síntomas compatibles.

Entrevistado por Somos Jujuy, aseguró que ya se registraron muertes en el año 2022 por la enfermedad. Además, detalló que el contagio se produce por el contacto cercano piel con piel con las lesiones características como pústulas, costras y erupciones.

"En el 90% de los casos, el contagio se vinculó a relaciones sexuales sin protección o promiscuas, porque el roce íntimo facilita la infección", indicó.

Por último, pidió no alarmarse, pero si ocuparse ante los síntomas compatibles y consultar a los profesionales de la salud.