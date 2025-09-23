Conflicto con anestesistas: "Se forman en lo público y luego renuncian", reclamó Mangione

Sigue el conflicto con anestesiólogos en la salud salteña, entre el anuncio de cirugías debiendo ser reprogramadas ante la falta de profesionales, el desinterés de los mismos por querer trabajar en el servicio público, como también las críticas a los mismos por los desorbitantes montos de sus prácticas.

Al respecto de esta situación, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, reclamó la falta de empatía de los profesionales en la cuestión, aseverando que ya no es posible pagar lo exorbitantes costos que perciben, demandando que también, como ellos se profesionalizan en la administración pública, no priven el servicio a los pacientes.

“Yo ya había denunciado una demora de 1000 cirugías traumatológicas, programadas, porque estaba siendo oneroso el pago al servicio de anestesia, nos estaba consumiendo extremadamente el presupuesto y dije ‘aquí se termina’, necesitando más residentes para cubrir toda Salta”, rememoró Mangione primeramente por FM Aries.

A esto sumó que en la provincia hay 90 anestesistas, necesitando en la teoría 10 profesionales por cada 10.000 habitantes. “En el cálculo no llegamos al número que necesitamos, la demanda aumenta, la oferta disminuye y nos tienen prisioneros con los valores de la anestesia, repercute en las obras sociales y en la nuestra”, espetó.

Como paradoja, Mangione mencionó que si bien “tenemos próstesis y todo para poner, pero no tenemos anestesistas, tenemos los traumatólogos que quieren operar pero, al ser poco anestesistas, tenemos que pagarles más honorarios; el sacrificio que estamos haciendo los salteños debe ser parejo, todos tenemos que sacrificar”, protestó el ministro.

Para remarcar su disconformidad, el funcionario resaltó que “es oneroso lo que nos están cobrando es increíble, se forman todos los anestesistas en la administración pública, en los hospitales nuestros, y después nos renuncian, nosotros venimos peleando por la Ley de Residencia, trabajamos para la gente y dijimos “hasta aquí llega la provincia”, porque necesitamos hacer un sacrificio todos”, sumó para concluir.

“Ellos nunca han sacrificado nada; hasta aquí llegamos, no podemos pagar más, hay un anestesista en especial que gana $97 millones al mes, hay que llegar a un acuerdo”