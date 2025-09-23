El Gobierno pone en duda una convocatoria a Macri e insiste en que no lo sumarán a la campaña

El Gobierno pone en duda una convocatoria de Javier Milei a Mauricio Macri en el corto plazo e insiste en que no lo sumarán a la campaña para las elecciones nacionales del 26 de octubre. En el Ejecutivo hay diferentes posiciones sobre el acercamiento al expresidente, pero en la mesa chica mantienen la postura de que “tiene un número alto de imagen negativa”.

Es por eso que buscan evitar una foto del titular del PRO con el Presidente y descartan contactos en el corto plazo. En la mesa electoral de La Libertad Avanza rechazan por el momento invitar a Macri y recorridas que realice la ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich.

En la Casa Rosada tomaron distancia luego de las declaraciones del Macri respecto a que está dispuesto a reunirse con Milei. Además, rechazan sus afirmaciones sobre que no hablan desde hace un año. En el oficialismo sostienen que “no nos aporta nada para la campaña” y aseguran que no hay un encuentro previsto.

Macri mantuvo hoy una reunión con los candidatos del PRO que integrarán las listas de La Libertad Avanza y luego habló con la prensa. “Siempre estoy a disposición para ayudar para que el país encuentre el rumbo. Es un momento para ser muy prudentes”, declaró.

Milei comenzará una gira por 12 provincias luego de volver este viernes de su viaje a los Estados Unidos

La negativa del Ejecutivo de sumar a Macri a la campaña se da en el marco de intentos de acercamiento a través de declaraciones públicas de distintos funcionarios. “Sería bueno hablar con él”, sostuvo Bullrich. ”Siempre es importante hablar con Macri, como así también con los dirigentes del PRO que han trabajado con nosotros en esta campaña y en muchos otros distritos”, afirmó el jefe de gabinete, Guillermo Francos.

Milei también se refirió este fin de semana al vínculo con el expresidente y dejó la puerta abierta a un encuentro. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto. Estamos todos juntos. Hay puentes”, expresó.

Más allá de las intervenciones públicas, en la Casa Rosada insisten en sostener al dirigente del PRO lejos de la campaña y mantienen la postura de dialogar sobre posibles nuevos lineamientos de la alianza luego de las elecciones nacionales. El Presidente comenzará una gira por 12 provincias tras la vuelta de su viaje a los Estados Unidos, que será este viernes.

Es por eso que el primer mandatario no estará mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires en el último mes de campaña. Según pudo saber TN, intentará aplicar un esquema de visitas a tres provincias por semana para abarcar Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, más CABA, donde presentará un libro. /TN