Estrenarán un documental que homenajea al querido “Profe” Córdoba

Salta se prepara para un estreno imperdible: el documental "Especie Traidora", que pone en valor la vida y obra del reconocido profesor de física Daniel Córdoba, se proyectará este martes 23 de septiembre a las 19 hs en la Usina Cultural, con entrada gratuita.

Dirigido por Víctor Notarfrancesco, "Especie Traidora" nació de las charlas entre el director y Córdoba en los pasillos de la UNSa, que derivaron en una primera entrevista en mayo de 2019, poco antes del fallecimiento del “Profe”.

El proyecto recibió apoyo del Plan de Fomento IDEA 2023 y 2024, así como del Festival Cine de las Alturas para su presentación ante el INCAA.

“Este documental busca celebrar la pasión y el legado de Córdoba, mostrando su impacto en estudiantes y colegas”, explicó Notarfrancesco. La propuesta promete emocionar tanto a quienes conocieron al docente como a quienes quieran descubrir su historia.

La entrada es libre y gratuita, y se recomienda llegar con tiempo por la gran convocatoria esperada. Para más información sobre el documental y actividades relacionadas, se puede visitar la web oficial de la Dirección de Audiovisuales de la Provincia.