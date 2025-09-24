Declararon los hermanos Saavedra y afirmaron su inocencia en el caso Jimena Salas

En medio de la conmoción por la muerte de uno de los imputados, fue este miércoles cuando inició un nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas ocurrido en 2017, donde se sentaron al banquillo a los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.

En ese contexto, fue durante las primeras horas del nuevo juicio por el crimen acontecido hace ocho años cuando, tanto Adrián como Carlos, prestaron declaración ante el Tribunal, espetando ambos que son inocentes en todo el caso que investiga la muerte de Salas.

Según la información compartida por el Ministerio Público de Salta, Adrián fue el primero en hablar, seguido de su otro hermano, ambos negando cualquier participación en el crimen ocurrido en Vaqueros. Esto lo hicieron en el interrogatorio hecho con preguntas de su defensor.

Cabe recordar que ambos hermanos están coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Salas.

Vale sumar que la audiencia empezó con la lectura del requerimiento de revisión a juicio para los dos hermanos Saavedra. Posteriormente, el Tribunal interrogó a los imputados si harían uso de su derecho a declarar, para proseguir con la presentación de testigos.