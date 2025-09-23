Mañana se reanuda el juicio por Jimena Salas tras la muerte de Javier “Chino” Saavedra

Mañana a las 8:30 hs se reanudará el juicio por el caso de Jimena Salas, luego del fallecimiento de Javier Nicolás Saavedra, uno de los imputados. InformateSalta se comunicó con Marcelo Arancibia, abogado defensor de Saavedra, quien explicó cómo continuará el proceso judicial.

“La audiencia empezará con la lectura del requerimiento de revisión a juicio para los dos hermanos Saavedra que aún permanecen imputados”, señaló Arancibia. Luego, el tribunal les preguntará a los imputados si harán uso de su derecho a declarar y comenzarán a presentarse los testigos propuestos tanto por la fiscalía como por las defensas.

"La fiscalía mantiene la acusación y buscará esclarecer la participación de cada uno en los hechos”

Arancibia detalló que la muerte de Javier Nicolás implicó su sobreseimiento automático por fallecimiento, pero que el proceso sigue en curso para los otros dos imputados con el objetivo de determinar su responsabilidad. “Antes eran tres imputados, ahora continúan dos. La fiscalía mantiene la acusación y buscará esclarecer la participación de cada uno en los hechos”, afirmó.

El abogado agregó que el debate será clave para revisar las pruebas y las responsabilidades de los imputados, marcando una etapa determinante del juicio que podría prolongarse hasta fines de octubre, cuando el tribunal emita la sentencia.