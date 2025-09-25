Triple femicidio en Florencio Varela: A Lara le cortaron cinco dedos y la oreja antes de matarla

Nacional25/09/2025
triple crimen

Las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez confirmaron que las tres jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas en Florencio Varela.

Los informes revelan un nivel de violencia extremo: golpes, fracturas, puñaladas y quemaduras infligidas en vida.

De acuerdo con los peritos, los femicidios fueron cometidos de manera consecutiva durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:00.

Las víctimas habían llegado a Florencio Varela la noche anterior, cerca de las 23:30, y el último contacto con sus familiares fue a las 21:30.

desaparecidasConmoción: Encuentran el cuerpo de tres jóvenes desaparecidas en Buenos Aires

Detalles de las autopsias
Lara, de 15 años, presentaba cinco dedos amputados de la mano izquierda, la oreja izquierda seccionada, un corte profundo en el cuello y quemaduras en las falanges, lesiones que evidencian torturas previas al homicidio.

Una de las jóvenes de 20 años sufrió luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.
Otra víctima registró fractura y hundimiento de cráneo, además de un corte transversal en el abdomen efectuado después de la muerte.

Los tres cuerpos estaban enterrados y encintados en pies, manos, cuello y rostro. En uno de los casos hubo intentos de calcinar el cadáver.

La investigación
Las autoridades confirmaron que continuarán los estudios para detectar rastros genéticos y huellas de terceros en los cuerpos. La fiscalía busca precisar la mecánica de los crímenes y determinar el grado de participación de los sospechosos.

La brutalidad del triple femicidio conmociona a la comunidad de Florencio Varela y La Matanza, donde vecinos y familiares exigen justicia. El caso se investiga como un ataque planificado y ejecutado con extrema violencia.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día