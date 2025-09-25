Triple femicidio en Florencio Varela: A Lara le cortaron cinco dedos y la oreja antes de matarla

Las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez confirmaron que las tres jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas en Florencio Varela.

Los informes revelan un nivel de violencia extremo: golpes, fracturas, puñaladas y quemaduras infligidas en vida.

De acuerdo con los peritos, los femicidios fueron cometidos de manera consecutiva durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:00.

Las víctimas habían llegado a Florencio Varela la noche anterior, cerca de las 23:30, y el último contacto con sus familiares fue a las 21:30.

Detalles de las autopsias

Lara, de 15 años, presentaba cinco dedos amputados de la mano izquierda, la oreja izquierda seccionada, un corte profundo en el cuello y quemaduras en las falanges, lesiones que evidencian torturas previas al homicidio.

Una de las jóvenes de 20 años sufrió luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Otra víctima registró fractura y hundimiento de cráneo, además de un corte transversal en el abdomen efectuado después de la muerte.

Los tres cuerpos estaban enterrados y encintados en pies, manos, cuello y rostro. En uno de los casos hubo intentos de calcinar el cadáver.

La investigación

Las autoridades confirmaron que continuarán los estudios para detectar rastros genéticos y huellas de terceros en los cuerpos. La fiscalía busca precisar la mecánica de los crímenes y determinar el grado de participación de los sospechosos.

La brutalidad del triple femicidio conmociona a la comunidad de Florencio Varela y La Matanza, donde vecinos y familiares exigen justicia. El caso se investiga como un ataque planificado y ejecutado con extrema violencia.