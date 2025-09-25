UPATECO y Río Tinto avanzarán en un convenio para formar operarios calificados

A instancias de la Comisión de Minería del Senado, representantes de la empresa Río Tinto, UPATECO y del Poder Ejecutivo avanzarán en un convenio destinado a la formación de mano de obra local. El acuerdo busca capacitar a trabajadores salteños en oficios técnicos específicos requeridos por el sector minero, generando empleo calificado y fortaleciendo el desarrollo productivo de la provincia.

Este jueves se concretó un encuentro ampliado para poner en marcha la iniciativa. Estuvo encabezado por el senador Miguel Calabró, acompañado por Jorge Soto, Gonzalo Caro Dávalos, Gustavo Carrizo, Leonor Minetti, Enrique Cornejo, Sonia Magno, Leopoldo Salva, Dani Nolasco, Walter Cruz, Juan Cruz Curá y Arnaldo Altamirano.

Por el Ejecutivo participaron el secretario de Industria, Rodrigo Monzo, y la secretaria de Empleo, Agustina Casares. Por UPATECO asistió su rector, Carlos Morello, mientras que el sector privado estuvo representado por Rodrigo Frías y Soledad Parevicins, de Río Tinto.

El convenio surge como respuesta a la necesidad estratégica de alinear la formación laboral con las demandas reales del desarrollo minero. El senador Calabró remarcó que este acuerdo será una herramienta concreta para vincular la oferta educativa provincial con la demanda laboral del sector.

El secretario Monzo subrayó la importancia de esta articulación como política pública: “En los próximos años, Salta tendrá una demanda creciente de perfiles técnicos. Necesitamos planificar hoy la formación que se requerirá mañana. Para eso, debemos trabajar de manera conjunta, con las empresas y con herramientas como UPATECO”.

Por su parte, el rector Morello destacó: “Nuestra institución fue creada para acompañar el proceso productivo con programas de formación cortos, ágiles y enfocados en resultados. Ya tenemos 70 propuestas en marcha y vamos a seguir ampliando la oferta en función de lo que las empresas necesitan”.

Además, explicó que UPATECO trabaja en cinco áreas estratégicas minería, energías alternativas, agroalimentos, turismo y economía del conocimiento con presencia en 10 municipios y programas de extensión en más de 40.

La secretaria Casares presentó datos sobre los programas actuales de formación laboral, señalando que “de 3.000 inscriptos en 20 municipios, solo 117 completaron los cursos, la mayoría de Capital. Debemos mejorar la conectividad y trabajar con metodologías que lleguen mejor al interior en esta segunda edición”.

Durante el encuentro, representantes de Río Tinto expusieron las necesidades del sector privado. Frías informó que el proyecto en el Salar del Rincón requerirá más de 3.000 trabajadores en 2026. Parevicins detalló que la compañía identificó microcompetencias específicas y enumeró los oficios más demandados: operarios de mantenimiento eléctrico, operarios de mantenimiento mecánico, técnicos electricistas, operadores de bombas sumergibles, operadores de salas de control y operadores de media tensión.

La referente también señaló que se trata de perfiles aplicables a otras industrias, otorgando un valor estratégico a largo plazo, y explicó que la empresa desarrolla acciones con escuelas técnicas y centros de formación para acercar la minería a los jóvenes.

Los senadores aportaron la mirada de sus regiones. Leopoldo Salva advirtió sobre la desocupación en zonas como San Antonio de los Cobres tras concluir las etapas de construcción de los proyectos y propuso visitas educativas a los yacimientos. Caro Dávalos remarcó la necesidad de capacitar personas del Valle de Lerma en oficios claves, y Carrizo subrayó que “la empresa tomará más de 3.000 personas en 2026 y el desafío es que sean salteños”.

En el cierre, Calabró destacó que la tarea de la Comisión de Minería apunta a generar sinergia entre el Estado, el sistema educativo y las empresas para que el crecimiento del sector se traduzca en empleo genuino y oportunidades concretas para los salteños.