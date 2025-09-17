El Senado y la UPATECO trabajan en conjunto para fortalecer la formación en minería

Con el objetivo de potenciar la formación técnica y profesional vinculada a la minería, el Senado de Salta avanzó en comisiones junto a autoridades de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO) para articular la oferta educativa de la provincia con la creciente demanda de personal calificado del sector.

En una reunión conjunta de las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, los legisladores recibieron este miércoles al rector de UPATECO, Carlos Morello, quien presentó el panorama actual de carreras y capacitaciones relacionadas con la industria minera.

El encuentro fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Miguel Calabró y Dani Nolasco, con la participación de los senadores Jorge Soto, Leopoldo Salva, Gonzalo Caro Dávalos, Gustavo Carrizo, Leonor Minetti y Alejandra Navarro.

Morello detalló que UPATECO dicta tecnicaturas y cursos cortos orientados a sectores estratégicos. Actualmente, la matrícula vinculada a minería ronda los 400 alumnos, distribuidos entre las sedes de Capital, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera:

Capital: Tecnicatura en Minería con orientación en Higiene y Seguridad (160 alumnos, dos años y medio de duración).

Rosario de Lerma: Tecnicatura en Transporte y Logística Minera (67 alumnos) y Tecnicatura en Higiene y Seguridad (37 alumnos).

Rosario de la Frontera: Tecnicatura en Oficios para la Industria Minera (32 alumnos).

Las carreras se dictan en modalidad híbrida y con concursos públicos para el diseño curricular y la selección de docentes.

Además, se ofrecen cursos breves en oficios como carpintería de obra, soldadura con argón, electricidad y operación de maquinaria pesada, muchos en convenio con empresas como Gangfeng o con municipios.

UPATECO cuenta hoy con ocho sedes en la provincia y prevé inaugurar en San Antonio de los Cobres una sede vinculada al Polo Productivo y Tecnológico, financiado por el BID, para ampliar oportunidades educativas en la Puna salteña.

Durante el debate, los senadores consultaron cómo se definen las tecnicaturas. UPATECO explicó que trabaja en contacto permanente con el sector privado y la Secretaría de Minería para diseñar su oferta académica según los perfiles laborales requeridos.

UPATECO adelantó que su oferta académica 2026 se definirá a fines de enero, con inscripciones en febrero y comienzo de clases a fines de marzo. Se incluirán cursos virtuales con cupo para 500 alumnos cada uno.

En el cierre, el senador Miguel Calabró subrayó la necesidad de preparar recursos humanos en la provincia: “Las empresas nos dicen que no encuentran personal capacitado y terminan contratando de otras provincias. Necesitamos cubrir esa demanda desde Salta”, afirmó.