La CGT y las 62 Organizaciones Peronistas apuestan al triunfo de Urtubey y Fuerza Patria en Salta

La CGT Regional Salta y las 63 Organizaciones Peronistas ratificaron el acompañamiento sindical al Frente Fuerza Patria (FP), de esta forma se sumaron a la disputa electoral. En diálogo con Salta12, Carlos Rodas secretario general de la CGT Salta y candidato a Diputado Nacional explicó que luego de la autorizaciión por parte de los secretarios nacionales a participar de estas elecciones se concretó un plan cuya base es cuestionar "una politíca que no compartimos y que esta destrozando el tejido social".

El dirigente destacó que desde que asumió Miilei se produjo una "tremenda devaluación de 180%, que después de forma mensual y gradul fue aumentando al mismo tiempo que congeló salarios y liberó los precios de las grandes corporaciones".

"Esto, sin ningún lugar a duda, nos provocó un shock a todos los trabajadores, a los sectores vulnerables, como los jubilados, los que fueron excluidos durante todo este tiempo del trabajo, a los que pasaron a ingresar a los usuarios de pobreza y de indigencia”.

Rodas recordó una lista de reclamos presentados por la CGT en mayo del año pasado, en la que figuran; el rechazo por la quita de derechos laborales y sociales; un ajuste que pagan los que menos tienen, asalariados y jubilados; la vuelta del impuesto al salario; la intervención en las paritarias libres; la paralización de la obra pública, con aumento del desempleo; la privatización de empresas públicas; el desfinanciamiento de la salud, la educación, la ciencia y la cultura, y la entrega de los recursos del patrimonio nacional.

El dirigente también hizo referencia al resultado electora en Buenos Aires, en dónde Fuerza Patria se impuso por 13 puntos a La Libertad Avanza, eso fue "una verdadera fiesta" dado que los bonaerenses se expresaron "en contra de este modelo muy cruel". Para él, esto fue posible porque los dirigentes "conformaron una verdadera unidad, y eso es fundamental".

Por otro lado, en Salta el mismo día del cierre de listas se pudo ver la salida del Partido de la Victoria del frente Fuerza Patria. "Cuando uno ya asume una responsabilidad de un frente, ese alguien es el que debe dar las explicaciones correctas ante la población y no generar mayores divisiones”, sostuvo en referencia a Leavy, quien decidió disputar con el exgobernador Juan Manuel Urtubey, las bancas del Senado. Es que, Fuerza Patria, dijo Rodas, constituye un armado electoral que designó a Juan Manuel Urtubey como conductor: "Todos los que tenemos en algún momento autoridad, tenemos aciertos y desaciertos", aunque el escenario actual, "no tiene lugar para desaciertos".

“Lo único que pensamos como representantes de los trabajadores es traccionar para que gane este binomio Urtubey en el Senado y Emiliano Estrada en Diputados", sentenció.