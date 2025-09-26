Baja en la pobreza: "Retomó el valor de siempre, de antes que asuma el Gobierno"

Dato de la semana que termina fue el de la baja en la pobreza donde, según el INDEC, los indicadores cayeron a 31,6%, porcentaje que significó una disminución de más de 20 puntos respecto del mismo período del año pasado, debido a la elevada base de comparación y a la desaceleración de la inflación.

Al respecto de este número, InformateSalta se comunicó con el licenciado Jorge Paz, economista social, quien planteó sus aseveraciones sobre el dato, como también aquellas cuestiones que puedan significar una suba o una baja del número.

Primeramente, Paz ahondó: “Se habla de una baja importante, en lo nacional y provincial, de casi 30% pero la primera pregunta es ¿cuál es el punto de partida de la comparación? El momento cero es principios del 2024, fecha donde el Gobierno hace su devaluación del 118%”.

En este punto rememoró que “fue ahí cuando se dispara la inflación y la pobreza también como consecuencia, ahí sube, se duplica al nivel antes que asumiera el gobierno, pero ahora volvió a bajar tomando el valor que tenía antes que asumiera el gobierno”.

Para ser más claro, Paz resaltó que la pobreza “tomó el valor que tenía antes que asumiera el Gobierno, retomó el valor de siempre”, con la particularidad que puede continuar en una baja, siendo otra la cuestión. Mientras tanto “bajaron de la pobreza 12 millones de personas, que son las que habían entrado antes de la crisis”.

Arista que Paz no se olvidó y que puso sobre la mesa es el problema que podría implicar “si hay otro pico inflacionario, si el dólar se escapa, si volveremos a tener tasas de pobreza tremenda… y todo depende de esa variable que es el dólar, que determina los precios y determina la vida y la pobreza”.

“Lo bisagra será con las elecciones de octubre, hay que ver qué pasa”