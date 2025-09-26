La Iglesia advierte que el narcotráfico avanza y los barrios necesitan un Estado activo

La Iglesia Católica volvió a alertar sobre el avance del narcotráfico y la necesidad de una presencia estatal efectiva para proteger a las comunidades más vulnerables de Salta. En comunicación con InformateSalta, el padre Oscar Ossola, párroco en San Lorenzo Mártir, destacó que “una vez más nos encontramos frente a un escenario donde los traficantes de muerte se mueven impulsados por el poder y el dinero a toda costa. Esto jamás puede ser permitido, porque pasa por encima de las vidas de las personas”, en referencia al comunicado del Papa Francisco, que oportunamente el argentino había alertado hace un año atrás, y a la situación que afecta a distintas provincias argentinas.

El padre Ossola explicó que, desde su parroquia, se mantiene un contacto constante con las familias y los educadores a través de Cáritas y otras organizaciones: “Es una presencia cotidiana con papás, mamás y con los educadores. Transmitir los valores que consideramos ayudan a la promoción humana: trabajo, esfuerzo, dignidad, estudio y respeto”. Sin embargo, admitió que el impacto del narcotráfico es tan fuerte que “a veces parece que quedamos en el aire, no llegamos a ver los frutos de este trabajo”.

En este sentido, subrayó la necesidad de un Estado presente y activo: “Es necesaria una ayuda desde el Estado. Tiene que estar sí o sí, si no no se llega”. Criticó además la desconexión de la política con la realidad cotidiana de los barrios: “Muchos barrios ven a los políticos solo en campaña, nada más. Después no hay presencia sostenida. Cáritas, los grupos scout y otras asociaciones civiles somos los que estamos todo el año”.

Sobre la cuestión de justicia y seguridad, el párroco señaló que “todo el mundo sabe a veces quiénes son los vendedores, los narcos y el narcomenudeo, pero la justicia y la seguridad no siempre llegan a tiempo”. Frente a esto, destacó que el rol de la Iglesia y de las instituciones barriales es acompañar a las comunidades y ofrecer contención, aunque reconoció que sin la presencia activa del Estado es difícil lograr cambios significativos.