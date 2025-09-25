La emotiva despedida de las víctimas del triple crimen en Buenos Aires

Los familiares y allegados de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, se reunieron en La Matanza para despedir a las jóvenes víctimas del triple crimen ocurrido en Florencio Varela. El velatorio se transformó en un espacio de duelo y reclamo.

En dos ceremonias diferentes, por un lado, la familia de las primas Morena y Brenda decidieron realizar una despedida unificada en la zona de San Justo. Allí se vio una importante cantidad de familiares y amigos.

Por otro lado, en el velatorio de Lara estuvo Karen, la tía, quien contó ante la prensa algunos recuerdos y sentimientos en torno a su sobrina. Karen, en diálogo con un móvil de Crónica que se acercó al lugar, dijo: “Le gustaban las rosas (las flores favoritas de Lara). Yo te voy a hablar de una Lara chiquita, no de este 2025. Era chiquita y se fue yendo chiquita”.

“Justamente el jueves la volví a ver después de dos años, a las 16.30 de la tarde, la abracé. Me gustaba abrazarla y decirle que la amaba. Ella me decía: ‘Karen a vos te gusta decirme que me amas y a mí me gusta’. Yo le dije: ‘Vamos a orar’ y oramos. Le pedí que vuelva a la Iglesia y dijo que iba a volver… y ya no va a volver”, detalló sobre la última vez que la vio.

“No hablen mal. Cuando estés hablando de ella siempre te vas a cruzar un familiar. Ya es suficiente con todo lo que pasó, ¿cómo puede ser que la gente hable con tanta maldad? Es horrible cruzarse con todas las cosas que dicen”, sentenció sobre lo que se comenta en redes.

Cerca de las 15:20 llegó la madre de Lara, así como el resto de sus hermanos. Cada uno de ellos llevaba un peluche que pertenecían a la víctima.

Antonio, abuelo de Morena y Brenda, brindó declaraciones antes del inicio del velatorio de sus nietas de San Justo. Hizo público su pedido de que la causa se traslade Justicia Federal, basándose en la posible vinculación de los hechos con el narcotráfico. Planteó sus dudas sobre el avance de la investigación y la transparencia de los procedimientos judiciales.

“Hay cosas que no me cierran”, dijo ante los medios y sumó que “tiene que haber gente que caiga”. De manera metafórica, comparó la situación con una cordillera: “Hay una cordillera que tiene una punta, siempre la van a sacar, pero la parte de abajo no, porque hay intereses”.

El abuelo de las jóvenes enfatizó que todas las víctimas comparten la misma condición ante la justicia. “Las tres chicas son víctimas y no hay que hacer diferencias. La justicia tiene que ser para las tres”, sostuvo.